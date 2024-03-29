الجمعة 29 آذار 2024
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الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام

أسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم
أسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم

سجلت الأسهم العالمية أفضل أداء فصلي لربع سنوي أول في 5 سنوات، بدعم من آمال حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأميركي، وطفرة الذكاء الاصطناعي.

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 وارتفع مؤشر (إم أس سي آي) للأسهم العالمية بنحو 7.7 بالمئة في العام الجاري، في أكبر مكاسب منذ عام 2019، إذ تفوقت الأسهم على السندات بأكبر هامش في أي ربع منذ العام 2020.


وكان مؤشر (إس آند بي 500) مسؤول بشكل مباشر عن تلك المكاسب، إذ حقق 22 إغلاقا قياسيا خلال الربع الأول من 2024، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.


وأسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم، إذ أضاف سهم شركة (إنفيديا) وحده أكثر من تريليون دولار للقيمة السوقية في أول 3 أشهر من هذا العام، بما يعادل حوالي خمس إجمالي المكاسب لأسواق الأسهم العالمية على مدار الفترة ذاتها.


وتفوق مؤشر (فوتسي) البريطاني و(داكس) الألماني و(كاك) الفرنسي على (إس آند بي 500) في آذار، إذ بدأت مكاسب الأسهم الأميركية تخفت في حين انطلقت الأسهم العالمية للحاق بالطفرة التي قادها الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.


وكان سوق الأسهم الياباني أحد أبرز المتفوقين، في ظل تزايد الثقة في الاقتصاد، وارتفاع أسعار الأسهم المحلية المرتبطة بالرقائق ليرتفع مؤشر (توبكس) بنحو 16.2 بالمئة في 2024. -(بترا)

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