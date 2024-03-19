الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاستثمار الإسلامي في روسيا: فرص جديدة للأعمال من دول منظمة التعاون الإسلامي

1530-1024
الاستثمار الإسلامي في روسيا


حاليا في روسيا تجري مناقشة حول تبسيط إجراءات التسجيل للأعمال التجارية التابعة للأجانب المهتمين بالاستثمار في الاتحاد الروسي. وفي الوقت نفسه، يتمتع المستثمرون من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بالعديد من الامتيازات التي تسهم في تطوير مشاريعهم في روسيا؛ وقد تُتاح لهم فرص جديدة في عام 2024.

في ديسمبر/كانون الأول، ظهرت معلومات تشير إلى أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الصندوق  الروسي للاستثمارات المباشرة، قد يستثمرون تريليون روبل، أي ما يقرب من 11 مليار دولار، في مشاريع روسية خلال العامين المقبلين. وقد استثمر الشركاء الأجانب نفس المبلغ على مدى السنوات الثماني الماضية. وبحسب التقارير، بلغ إجمالي إيرادات الشركات التي تم الاستثمار فيها  أكثر من 4 تريليونات روبل.

ومن المثير للاهتمام أن حدد ممثلو الأعمال من الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في عام ،2023 ، مزايا الاستثمار في المشاريع الروسية مثل: "نمو السوق الروسية"، و"الظروف المواتية في المناطق الاقتصادية الخاصة"، وعلاقات الشراكة بين الدول التي "تسمح بالاستثمار على نطاق واسع". كما لفت الخبراء النظر إلى الفرص الإضافية في المناطق الاتحادية الإسلامية، بما في ذلك جمهورية تتارستان.

"بالنسبة للمستثمرين الأتراك، أرى مزايا سواء في الإقراض أو في اللغة، حيث اللغة التتارية تشبه اللغة التركية، ويمكن للمتخصصين فهم بعضهم البعض بسهولة. فإن استثماراتنا ستستمر"، — قال إلجيفيت أوكتيم، مدير الفرع الروسي لشركة "كوسكونوز ألابوغا" القابضة. 

حسب المشاركين الإماراتيين في منتدى قازان، القطاعات الرئيسية للاستثمار الإسلامي في روسيا تشمل تجارة الجملة والتوزيع، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وإنتاج الغذاء، وخدمات البناء وغيرها من الصناعات، بالإضافة إلى السياحة الحلال، التي يتم تقديمها للضيوف في القوقاز ومنطقة الفولغا.

من المتوقع أن المستثمرين من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سيحصلون على فرص حديدة في مجال "الخدمات المصرفية الإسلامية" في عام 2024. أُعلن أنه على أراضي أربع مناطق اتحادية، بما في ذلك جمهورية داغستان وباشكورتوستان وتتارستان وجمهورية الشيشان، تجري تجربة لإدخال مبادئ تمويل الشراكة في الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2025. يمكن للمستثمرين الخارجيين الاستشمار في هذه المناطق.

"على وجه الخصوص، أصبح مجال التمويل الإسلامي مجالًا مهمًا لتطوير التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية، وهي مشارك نشط ومهم في منتدى قازان"، — أفاد رستم مينيخانوف خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.

من المخطط أن يبدأ المركز التجاري الإيراني أعماله هذا العام في عاصمة تتارستان، وقد يصبح منصةً رئيسيةً لعرض منتجات الشركات الإيرانية في منطقة الفولغا. كما أن الشركاء من الشرق الأوسط مهتمون بمشاريع إنتاج النفط وتكريره، واقتناء الطائرات والمروحيات المنتجة في تتارستان.

تجدر الإشارة إلى أن يفتح المشروع اللوجستي الدولي "ممر النقل بين الشمال والجنوب" آفاقًا كبيرةً للتجارة، حيث قد انضمت إليه 14 دولة ، وجهودها المشتركة في عام 2023 سمحت بزيادة حجم الصادرات والواردات بشكل ملحوظ.

من الممتع أن تجري مناقشة المشروع لبناء خط اتصالات الألياف الضوئية بين روسيا وكازاخستان وإيران، الذي يتمتع بالوصول إلى الخطوط الدولية على طول ساحل المحيط الهندي. ومن المتوقع أن إنشاء الخط سيؤدي إلى تطوير الطريق الجديد لحركة المرور العابر في أوراسيا وتحسين لوجستيات البيانات على المستوى العالمي.

من الممكن التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الاستثمارات للأعمال الإسلامية والمشاريع المشتركة مع الشركاء الروس على منصة المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024 في قازان.

اضافة اعلان





 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"

"اعمل مشروعك" يوافق على تمويل 15 مشروعا خلال أيام

منذ13 ساعة
مدينة جرش الأثرية

%4.5 ارتفاع إنفاق زوار المملكة في شهرين

منذ13 ساعة
المساواة بين الجنسين -(تعبيرية)

الأردن يحقق تقدما بالمساواة بين الجنسين

منذ13 ساعة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

الكهرباء.. 14 مشروعا اقتصاديا يستفيد من حساب فلس الريف

منذ13 ساعة
شركة "Semesteer

شركة ناشئة تبتكر نظاما يساعد المدارس على التحول الرقمي

منذ13 ساعة
14 مشروعا اقتصاديا يستفيد من التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

14 مشروعا يستفيد من التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

18 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

محنة الأقصى بين الأردن والفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الأميركيون يصرون أنها حرب دينية

محمود الخطاطبة |اليوم

هل يتم انقلاب السحر على الساحر؟

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نقاط مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

نبذة عن قوانين الانتخاب لدينا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة.. أثمان مؤجلة

سميح المعايطة |اليوم

هل هو كره بنتنياهو أم خوف على إسرائيل؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات | منذ13 ساعة
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
شهاب

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية
 
 