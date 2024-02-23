الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2028.5 دولار للأونصة.هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.