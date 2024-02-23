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الجمعة 23 شباط 2024
12:14 م
الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع
الذهب
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع تراجع أداء الدولار.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2028.5 دولار للأونصة.
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هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
الذهب
اقتصاد
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