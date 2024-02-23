الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع

الذهب
الذهب
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع تراجع أداء الدولار.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2028.5 دولار للأونصة.اضافة اعلان

هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
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