المنخفض يرفع الطلب على الغاز 110 %

رهام زيدان

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عمان - ارتفع الطلب على الغاز والمحروقات تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في أول منخفض جوي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين، وفقا لنقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز.وقال رئيس النقابة م. نهار سعيدات: "إن الطلب اليومي على أسطوانات الغاز وصل خلال اليومين الماضيين إلى نحو 170 ألف أسطوانة، فيما كان المعدل اليومي قبل المنخفض 80 ألف أسطوانة، وبارتفاع نسبته 110 %".كما زاد الطلب على الديزل والكاز بنحو5 % عن معدله اليومي خلال أيام الصيف من دون تحديد هذه الكميات لأنها متفرقة بين محطات الشركات التسويقية الثلاث.وأكد السعيدات، توافر مخزون كاف يغطي احتياجات المستهلكين خلال فصل الشتاء لدى محطات المحروقات وانسيابية تزويد هذه المحطات باحتياجاتها من قبل شركات التسويق، مشيرا إلى أن عدد محطات المحروقات في المملكة يصل إلى 730 محطة في مختلف المناطق سواء مملوكة لشركات التسويق أو لأفراد.ورجح السعيدات، أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة في تسعيرة الشهر المقبل، تحددها مجريات التداول في الأسواق العالمية حتى نهاية الشهر حيث بقيت 7 جلسات تداول حتى ذلك الوقت.من جهتها، أكدت شركة مصفاة البترول أنها وفي بداية كل فصل شتاء ترفع جاهزيتها من حيث مخزون وكميات الغاز لتغطية حاجة المملكة والمستهلكين خلال هذا الفصل وخلال الظروف الجوية المرافقة لهذا الموسم.وبحسب مصادر الشركة، فإنها تعمل على اتمام الإجراءات والتدابير من حيث، التعاقد على كميات تكفي وتزيد من الغاز المسال والأسطوانات الجديدة والصمامات، وصيانة الأسطوانات المتداولة بشكل مستمر.وتعمل محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم، فيما ويكون العمل في هذه المحطات خلال الظروف الجوية الاستثنائية على مدار الساعة.