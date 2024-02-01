الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تثبيت الديزل.. لا تغيير على أسعار بيع الطحين الموحد

محطة محروقات
محطة محروقات
عمان- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تثبيت أسعار بيع الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز عند نفس مستويات تسعيرة الشهر الماضي.
وجاء قرار الحفاظ على أسعار الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي، بعد قرار الحكومة الأخير بتثبيت اسعار مادة الديزل(السولار) والتي تعتبر من ضمن معادلة إنتاج الخبز وتشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.اضافة اعلان
وعلى ضوء القرار بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 167.2 دينارا، والمنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي. 
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز. وكانت الحكومة  قررت أول من أمس تثبيت أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي عند مستويات 72 قرشا للتر الواحد وذلك على ضوء عدم حدوث تغيير ملحوظ على أسعار هذه المادة بالأسواق العالمية. 
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية. وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 % وبيعه من جديد للمخابز.
ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
وتقدر كميات القمح التي تمتلكها الوزارة بحوالي 900 ألف طن، تمثل ما هو موجود داخل المستوعات والمتعاقد عليها بالطريق إلى الأردن تكفي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل معدل استهلاك يصل إلى 90 ألف طن شهريا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة "الصناعة" ينال البرماوي في وقت سابق أن أغلب مستوردات الأردن من القمح والشعير لم تتأثر بالتوتر الحاصل في منطقة البحر الأحمر.
وقال البرماوي وقتها إن "معظم مستوردات القمح والشعير تعبر إلى الأردن من دول الجبل الأسود ورومانيا وتصل إلى ميناء العقبة عبر قناة السويس ما يعني أنها بعيدة عن اضطرابات منطقة البحر الأحمر".
وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
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