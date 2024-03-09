تحويلات المغتربين ترفع الطلب على الدينار

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

عمان- بدأ الطلب على الدينار في محال الصرافة يرتفع بوتيرة ملحوظة مع اقتراب شهر رمضان المبارك مدفوعا بتنامي تحويلات المغتربين العاملين في الخارج في الأيام الأخيرة، بحسب عاملين في قطاع الصيرفة.وتوقع عاملون في القطاع أن يستمر الطلب على الدينار بالارتفاع خلال الأشهر الخمسة المقبلة على الأقل خاصة وأنه يتخلل هذه الفترة حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين.وحول أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الدينار، بلغ سعر بيع الدولار في السوق المحلية 70.95 قرش، بينما بلغ سعر شرائه 70.8 قرش.وبلغ سعر بيع اليورو 77.55 قرش وسعر الشراء 76.85 قرش في حين بلغ سعر بيع الليرة التركية 2.32 قرش وسعر شرائها 2.23 قرشا.وأكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي وجود طلب قوي على الدينار الأردني في محال الصرافة، لافتا إلى أن حجم الطلب أخيرا ارتفع بصورة ملحوظة.وعزا السعودي هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ازدياد تحويلات المغتربين في هذه الفترة من العام، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متوقعا أن يبقى الطلب على الدينار نشطا خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يتخلل هذه الفترة قدوم العيدين اللذين يزداد معهما نشاط المغتربين والسياح.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنحو 1.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.وبحسب بيانات المركزي، بلغت قيمة هذه التحويلات نحو 2.251 مليار دينار مقابل قرابة 2.221 مليار.المستثمر في القطاع علاء ديرانية من جانبه، أكد ارتفاع الطلب على الدينار في السوق المحلية، مؤكدا أن قوة الطلب هذه هي امتداد لحالة ارتفاع الطلب على الدينار التي سادت محليا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن وتيرتها ازدادت بشكل ملحوظ في الأيام الماضية.ولفت ديرانية إلى أن قوة الطلب الحالية على الدينار تعود إلى جملة أسباب منها زيادة حجم التحويلات من المغتربين إلى عائلاتهم وذويهم بمناسبة شهر رمضان فضلا عن تحويلهم المستمر لحسابتهم المالية في البنوك المحلية إضافة إلى نشاط حركة السياحة العربية وزيادة الإنفاق الخاص بالشهر الفضيل من قبل التجار والمواطنين على حد سواء، وأخيرا تزايد النشاط الادخاري لدى بعض المواطنين استثمارا لارتفاع عوائد الودائع في البنوك.وتوقع ديرانية أن يستمر ارتفاع الطلب على الدينار في السوق المحلية حتى نهاية فصل الصيف المقبل وأن يأخذ منحى أكثر ارتفاعا انطلاقا من موسم عيد الأضحى.واتفق المستثمر في القطاع نعيم مشربش مع سابقيه حول زيادة حجم الطلب على الدينار لدى محال الصرافة المحلية، موضحا أن الطلب ارتفع بشكل لافت خلال الأسبوع الأخير.وفسر مشربش ارتفاع الطلب نتيجة لتنامي تحويلات المغتربين في الخارج لا سيما من السعودية والإمارات، علاوة على زيادة حجم الانفاق الداخلي مع اقتراب حلول رمضان.وأكد مشربش أن هناك معروضا كبيرا ومتزايدا من العملات الأجنبية في السوق المحلي، نتيجة لزيادة تدفقات المغتربين الأردنيين. وأوضح مشربش أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الدينار في الأشهر الخمسة القادمة على الأقل، إذ يصادف خلالهما العيدين وبداية موسم الصيف الذي يحفل دائما بعودة المغتربين.وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.