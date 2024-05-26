 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيح تخفيض أسعار المحروقات %4

المحروقات
المحروقات
عمان- رجح مطلعون على قطاع النفط انخفاض أسعار أصناف بعض المحروقات محليا خلال الشهر المقبل، بنسب تصل إلى 4 % تبعا لتراجع أسعارها عالميا منذ بداية الشهر الحالي، فيما رجح آخرون أن ترتفع أسعار البنزين أوكتان 90.اضافة اعلان
يأتي ذلك، في وقت قالت فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية نهاية الأسبوع الماضي: "إن معدل سعر خام برنت انخفض في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، ليصبح 82 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 83 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 0.7 %".
كما شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا طفيفا لبنزين أوكتان 90، واستقرار بنزين أوكتان 95، فيما انخفض سعر الديزل والكاز خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقارنة بمعدل سعريهما في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه وفقا للوزارة.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل: "إن أسعار المشتقات النفطية شهدت انخفاضا حادا خلال الشهر الحالي"، متوقعا أن تشهد الأسعار محليا انخفاضا ملموسا مع بداية الشهر المقبل، مقارنة بأسعارها الحالية".
وبناء عليه، توقع عقل انخفاض سعر لتر البنزين 90 بمقدار  40 فلسا وبنسبة 4 %، كما توقع انخفاض سعر لتر بنزين 95 أيضا بمقدار 40 فلسا وبنسبة 3.3 %.
كما توقع عقل انخفاض سعر لتر الديزل بمقدار 35 فلسا وبنسبة 4.7 %، مبينا أن هذه الأسعار تعكس التراجع الذي حدث خلال الشهر الحالي على أسعار خام برنت.
من جهته، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي أمس: "إن أسعار المحروقات في الأردن تتجه إلى انخفاض يعد الأكبر منذ عام".
‎وأضاف، أنه من المتوقع أن يتراوح انخفاض سعر البنزين 90 والبنزين 95 من 4.5 إلى خمسة قروش لكل لتر، بينما ستنخفض تكلفة الصفيحة قرابة دينار، وتخفيض سعر السولار بنحو أربعة قروش لكل لتر أو80 قرشا للصفيحة، مع استمرار تثبيت سعر الكاز وأسطوانة الغاز المنزلي.
وفي الوقت الذي رجح فيه خبير شؤون النفط فهد الفايز، أن تشهد أسعار الديزل انخفاضا الشهر المقبل، توقع ان ترتفع بالمقابل أسعار البنزين 90 ما بين 1.5 إلى 2 قرشا.
أما البنزين 95 من المرجع، أن تشهد أسعاره أيضا زيادة طفيفة إن لم يتم تثبيته نظرا إلى أن هوامش الزيادة في سعر هذه المادة عالميا ضئيلة.
يذكر أن أسعار النفط العالمية تلقت خسائر على مدى أربعة اسابيع متتالية، وانخفض سعر البرميل إلى ادنى مستوياته منذ 7 شباط (فبراير) الماضي، بعد آمال ضعيفة بقرب تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث تطول فترة الضغط على الأسواق بأسعار فائدة هي الأعلى منذ 20 عاما، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويخفف الطلب على النفط.
يذكر أن الحكومة رفعت خلال الشهر الحالي، أسعار البنزين بصنفيه 90 و95 بنسب بلغت 2.1 %. لتسجل الأسعار رابع زيادة على التوالي، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 90 إلى 960 فلسا من 940 فلسا الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 إلى 1200 فلس من 1175 فلسا الشهر الماضي.
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