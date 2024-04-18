الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جمعية البنوك في الأردن تستضيف وفدا من رياديي الأعمال الفلسطينيين

جانب من اللقاء-(من المصدر)
جانب من اللقاء-(من المصدر)
 استضافت جمعية البنوك، وفدا من رياديي الأعمال الفلسطينيين ضمن دورة تدريبية يعقدها المعهد العربي للتخطيط لهم في عمان خلال الفترة الحالية. وتأتي الاستضافة ضمن اتفاقية التعاون بين الجمعية والمعهد العربي للتخطيط في جوانب التدريب وبناء القدرات. اضافة اعلان
واشتملت الزيارة اطلاع الوفد على دور جمعية البنوك في بناء القدرات في القطاع المصرفي ودورها في تمثيل القطاع والمساهمة في تعزيز السياسات المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
استقبل الوفد الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك، والذي أشار خلال استقبال الوفد الى أهمية التعاون مع كافة الجهات لتعزيز قدرات الشباب العربي وبناء قدرات الرياديين المالية، بما في ذلك تعزيز البرامج العربية المشتركة التي تساهم في توحيد الجهود المبذولة في هذا الجانب، كما بين الدكتور المحروق أن بناء القدرات للرياديين وخصوصا في الجانب المالي من أهم الأساسيات التي تعزز من فرص تطور المشاريع واستدامتها خصوصا في مراحل عمرها الأولى. 
كما تحدث الدكتور إيهاب مقابلة رئيس الوفد ومدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد بشكره الجزيل لاستقبال الجمعية للوفد ودعمها الدائم لكافة سبل التعاون المشتركة، كما بين الدكتور مقابلة تجربة القطاع المصرفي الأردني في تمويل المشاريع الريادية، مشيرا الى دور الجمعية وتقديمها تجربة رائدة في مجال التعاون المشترك مع المعهد بالإضافة الى تجربتها الناجحة في دعم السياسات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. 
وخلال الزيارة اطلع الرياديين على دور الجمعية والقاعات والبرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية للقطاع المصرفي، بالإضافة الى عقد ورشة عمل للوفد في جانب التنبؤات المالية والأداء المالي لما له من دور رئيسي خلال إعداد دراسات الجدوى وبداية عمر المشروع. 
وفي ختام الزيارة استعرض الحضور من الرياديين مدى سعادتهم بهذه الزيارة مثمنين جهود الجمعية والقائمين عليها، كما تحدث عدد من المشاركين عن أهمية دعم الشباب الريادي والاستفادة من الطاقات المتاحة.
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