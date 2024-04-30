رفع البنزين 2 % والديزل 0.6 %

رهام زيدان

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عمان- رفعت الحكومة أسعار البنزين بصنفيه 90 و95 بنسب بلغت 2.1 %. لتسجل الأسعار رابع زيادة على التوالي.وبموجب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية ارتفع سعر لتر البنزين 90 إلى 960 فلسا من 940 فلسا الشهر الماضي وسعر البنزين 95 إلى 1200 فلسا من 1175 فلسا الشهر الماضي.أما بالنسبه الديزل فقد ارتفع بنسبة 0.6 % ليصبح سعره 765 فلسا للتر من 730 فلسا في تسعيرة الشهر الماضي، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفع السعر منذ بداية العام الحالي، مقابل تخفيض واحد وتثبيت واحد.وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية، في بيان أمس إنها عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 - 31 أيار المقبل)، واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان.وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلسا/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (25) فلسا/لتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أيار المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/للأسطوانة.وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95، 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها العام.من جهة أخرى أبقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قيمة بند فرق أسعار الوقود عند صفر استمرارا لتثبيتها عند نفس القيمة منذ نيسان (إبريل) من العام 2020.