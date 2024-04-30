الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بحث التعاون بين تجارة الأردن وصندوق استثمار أموال الضمان

جانب من المباحثات-(من المصدر)
جانب من المباحثات-(من المصدر)
  بحثت غرفة تجارة الأردن، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلال لقاء مشترك، آليات التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية بالمملكة.اضافة اعلان
وحسب بيان، لغرفة تجارة الأردن، أمس، أشار رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، إلى أن الصندوق وضمن الجهود الوطنية التي يبذلها لتعزيز الاستثمارات المحلية، من خلال لقاءات يعقدها مع أصحاب الخبرة من القطاع الخاص، يهدف إلى توسيع الاستثمارات والمشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة.
ولفت كناكرية خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور رئيس وأعضاء من مجلس إدارة تجارة الأردن، ومديري الصندوق، أهمية توفير بيئة تفاعلية وديناميكية تضمن قيام كل الأطراف بمسؤوليتها بسرعة وكفاءة لاقتناص الفرص الواعدة التي تعزز الميزة النسبية للاقتصاد الأردني.
وبين أن الصندوق له شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من خلال استثمارات ناجحة في قطاعات عديدة، ويعمل حاليا على إقامة استثمارات جديدة من خلال عقد شراكات محلية ودولية جديدة، وأن هذه الجهود متواصلة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع الأردني.
وأشاد كناكرية بالدور المهم الذي تقوم به غرفة تجارة الأردن لإظهار الصورة المشرقة للاقتصاد الوطني في المحافل المحلية والدولية، مؤكدا أن الصندوق يسعى وبالتعاون مع الشركاء المؤسسين إلى تحديد الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، وإقامة شراكات حقيقية لتنفيذ هذه الاستثمارات.
من جهته، رحب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بمبادرة صندوق الاستثمار بالتواصل مع الغرفة بصفتها ممثلاً للقطاع التجاري الخاص محليا وفي المؤسسات العربية والدولية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعكس جدية الصندوق في شراكته مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من خلال تنفيذ استثمارات ذات ميزة نسبية للاقتصاد الوطني ومبنية على منظومة مؤسسية تضمن حصافة ومؤسسية عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وأشاد الحاج توفيق بجهود صندوق الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، مشيرا إلى أهمية العمل التشاركي بين الصندوق والقطاع التجاري الخاص المحلي والعربي والدولي.
وبين أن غرفة تجارة الأردن ستكون حلقة الوصل بين الصندوق وغرف التجارة المنتشرة في المحافظات، وكذلك مع شركاء الغرفة من المستثمرين العرب والأجانب، لاسيما في غرف التجارة العربية والإسلامية والأجنبية، لغايات تشبيك الصندوق مع المستثمرين المحليين والأجانب، والمساهمة بالتعريف باستثمارات الصندوق والفرص المتاحة.
وخلال اللقاء، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ضرورة أن تشمل الفرص الاستثمارية مختلف المحافظات، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المالية والفنية في الصندوق لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمملكة وتوفير فرص عمل جديدة.
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