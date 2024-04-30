مرام نويران تنصح الطلبة بالتعلم المستمر والاستمتاع بالمسيرة نحو النجاح

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" فخورة بما وصلت إليه، فلم تصل إلى ما هي عليه اليوم لو أنها استسلمت للتحديات التي واجهتها، مؤكدة، أن النجاح جميل، لكنه يتطلب أيضا الموازنة بين الحياة الشخصية والمهنية، فلا يطغى جزء على آخر".مرام نويران، مديرة القنوات الرقمية في البنك الأردني الكويتي، حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص المالية والمصرفية من الجامعة الأردنية، وتحمل درجة الماجستير في التسويق من الجامعة ذاتها، تقول إنها تفخر بأنها كانت جزءاً من خطة التحول الرقمي في الجهاز المصرفي المحلي.مرام، شاركت في جلسة برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي تضم طلبة من الجامعة الأردنية، والتي تنفذها مؤسسة إنجاز، بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، للحديث عن عملها في القطاع البنكي والشركات المالية، ومسيرتها، والتحديات التي واجهتها خلال هذه الرحلة.قسمت مرام محاضرتها إلى 3 أقسام، هي العائلة والطفولة، ثم الدراسة الأكاديمية، وأخيرا مسارها المهني، مشيرة إلى كيفية تأثير كل مرحلة عليها، وكيف استفادت من ربط هذه المراحل ببعضها بعضا.تقول مرام عن مرحلة العائلة والطفولة، إنها عاشت في أسرة مكونة من 5 أفراد، فكانت الفتاة الوحيدة بين شابين، وهو الأمر الذي أثر على شخصيتها إيجابا، وجعلها مسؤولة ومعتمدة على نفسها، خصوصا أن أبويها كانا يعملان.عاشت في بلد خارج الأردن، وقام بتغيير عدة مدارس، وفي مرحلة الثانوية العامة كان لديها قرار حاسم، بالعودة إلى الأردن، بسبب اختلاف الثقافة وعدم رغبتها بالتأقلم مع الحياة في الخارج، عادت وحدها وبدأت البحث عن مدرسة، الامر الذي لم يكن بهذه السهولة، لأن الفصل الدراسي كان قد بدأ بالفعل، وبعد بحث طويل وجدت مدرسة تناسبها، ولكنه لم يتوفر إلا مقعد في الفرع الأدبي، علما بأنها لم تكن متميزة في هذه المواد وتجد الصعوبة في الحفظ، لكنها قبلت التحدي لعدم توفر اي خيار ثاني أمامها، درست واجتهدت وحصلت على المعدل العالي.ونصحت الطلاب بعبارة، "عش طفولتك وتذكر أن تروي قصصا ممتعة عنها"، مؤكدة أنها فخورة بنفسها الآن.بعد التخرج من الجامعة وجدت عملا مباشرة، في أحد البنوك، وبدأت الحصول على دورات تدريبية، والعديد من الشهادات العلمية، ومنها في مجال التصميم والتفكير الإبداعي Innovation and Design Thinking والعديد من الشهادات الخاصة بالتحول الرقمي وذلك حتى تتمكن من فهم تطبيقات هذه المواضيع والاستفادة منها في عملها.وعن مسيرتها المهنية، قالت مرام، إنها بدأت مسيرتها في قطاع البنوك، موظفة صندوق، وانتقلت بعدها إلى قسم تطوير المنتجات البنكية، ثم إلى مجال التحول الرقمي.وبعد مرور 8 سنوات من العمل في البنوك، تنقلت خلالها بين 3 دوائر، شعرت بالحاجة إلى التغيير، بدأت العمل في شركة دفع إلكتروني، وتخصصت في هذا المجال، وبعدها بفترة، حصلت على فرصة عمل في الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"جوباك"، ثم عادت للقطاع المصرفي من خلال عملها البنك الأردني الكويتي، مشيرة إلى ان تجربتها في البنك الأردني الكويتي قدمت لها فرصا جديدة وفتحت أمامها مجالات وآفاقا واسعة، حيث تم ترشيحها من قبل البنك الأردني الكويتي لتكون عضوا في حوكمة الشركات.وأكدت مرام على عبارة وهي "ما تتحمس له ويشعرك بالسعادة أكمل به، وإذا استنزفك وأثر بك سلبا توقف عن فعله"، " وأن لا تخجل من الحديث عن نقاط ضعفك، ودائما أظهر عملك".ومن النصائح التي قدمتها مرام، لا تقللوا من قيمة أفكاركم، فقد تكون مصدرا للدخل، والأفكار تأتي إما من احتياج، أو للمساعدة بتطوير العمل، مضيفة "علموا الناس حتى تتعلموا منهم".وبينت مرام مهارات التطور المطلوبة في العمل، ومنها، الدورات والشهادات، ومتابعة تطورات الذكاء الاصطناعي، وربط التخصصات ببعضها، فمن يدرس تخصص الهندسة، باستطاعته دراسة تخصصات الأعمال، وبالتالي يمكنه الاستفادة من مهارة التحليل لدى المهندسين، ومعرفة طبيعة الأعمال والإدارة، لزيادة فرص تحقيق النجاح.يذكر أن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي يتم تنفيذه بالجامعات ضمن تعاون بين مؤسسة إنجاز والبنك الأردني الكويتي، ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة على استفساراتهم، كما يشارك هؤلاء الخبراء قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيًا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.