اهتمام بريطاني بالفرص الاستثمارية بالمملكة

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بدأت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف، أول من أمس، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، لتعزيز العلاقات الاستثمارية، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، واستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 - 2026.وجرى خلال اليوم الأول من الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اللورد دومينيك جونسون، ومسؤولين آخرين في القطاع الحكومي، حيث جرى بحث العلاقات الأردنية البريطانية وأطر تعزيز التعاون لزيادة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.كما جرى، عقد لقاءات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات البريطانية بمختلف القطاعات الاستثمارية، كالبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والسياحة العلاجية وغيرها، بهدف اطلاعهم على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، وتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاءات التي حضرتها السفيرة الأردنية لدى بريطانيا منار الدباس، أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن والتي تمثلت، بإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والذي تضمن العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية وتمكينها في المملكة، إضافة إلى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.من جانبه، أبدى الجانب البريطاني اهتماما بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.وعلى هامش اللقاءات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى بريطانيا، التقت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف بعدد من رجال الأعمال والمغتربين الأردنيين المقيمين في المملكة المتحدة، حيث تم اطلاعهم على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتعريفهم ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ومنصة "استثمر في الأردن" invest.jo والحوافز الاستثمارية التي يستطيعون الحصول عليها في حال توجيه بوصلة أعمالهم إلى الأردن.وأكدت، أهمية توطين استثمارات المغتربين الأردنيين في بلدهم ودورهم في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة، والدور الذي يمثلونه كحلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجدين فيها، بما يساهم في الترويج للأردن والفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات جديدة من خلال، إقامة شراكات مع المستثمرين العرب والأجانب.وخلال اللقاء، جرى التباحث في تعزيز آلية التعاون بين وزارة الاستثمار والمغتربين الأردنيين، بما يسهم بجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.ومن الجدير بالذكر، أن المملكة المتحدة تعتبر من الأسواق المستهدفة ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من أسواق محددة وفي قطاعات واعدة.