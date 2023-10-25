الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عدوان الاحتلال.. تبعات تطال المطاعم السياحية والمقاهي

1698235971800275400
أحد رواد المقاهي يتابع تطورات الأحداث في غزة - (الغد)
عمان- أصبح مزاج الأردنيين حزينا إلى حد جعلهم يغيرون طريقة حياتهم، هكذا هو الحال اليوم في ظل المشاهد المحزنة التي تصل للعالم من قطاع غزة للأطفال والرجال والنساء بين شهداء وجرحى، وصور الدمار الهائل الذي تسبب به التحالف الغربي مع الاحتلال على غزة.اضافة اعلان
فمنذ بدء العدوان على غزة، لم يعد كثير من الأردنيين يرتادون المطاعم السياحية أو المقاهي، في ظل متابعتهم الحثيثة للأخبار والمشاهد القاسية، فكيف لهم فعل ذلك وإخوانهم يقتلون بدم بارد في غزة؟
وتقول رهام حسين التي كانت تذهب بانتظام إلى أحد المقاهي لشراء القهوة، إنها باتت ترى المكان شبه خال من المرتادين مقارنة مع السابق، حيث كان لا يوجد طاولة واحدة فارغة في الأيام المعتادة.
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، يؤكد "أن الإقبال على المطاعم تراجع بشكل واضح منذ شن الكيان الصهيوني الحرب على قطاع غزة".
وأكد عواد لـ"الغد"، أن المواطن ابتعد عن الخروج من بيته وأصبح يتابع بحزن وغضب المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال الشاشات.
وبين أن الطلب خجول ومحدود على مطاعم الوجبات السريعة، نظرا لأن مرتاديها من فئة الشباب، لكن التراجع يرمي بظلاله على تلك الفئة من المطاعم.
وأشار العواد الى أن التراجع أصاب الكثير من القطاعات الاقتصادية، إذ أصبحت الشوارع فارغة بعد ساعات الدوام، مؤكدا أن المولات والمراكز التجارية تشهد غيابا لمرتاديها وزبائنها.
وأوضح أن الكثير من المنشآت الاقتصادية أغلقت أبوابها، تضامنا وغضبا على ما يحدث من جرائم بحق غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويذكر أن المملكة تضم أكثر من 22 ألف مطعم غير سياحي في مختلف مناطق المملكة، بسعة تشغيلية مباشرة تصل الى نحو 300 ألف موظف، غالبيتهم من العمالة الأردنية.
ووصف عضو مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية عادل مرعي، وضع المطاعم السياحية بـ"المأساوي".
وقال مرعي، في حديث لـ"الغد"، "لا يوجد حركة سياحية في المطاعم".
وأشار الى أن هنالك فئة من المواطنين تخجل من الخروج من المنزل بهدف السياحة، في ظل ما يحدث من مجازر في غزة والضفة الغربية.
وأضاف مرعي "أن الفئة الثانية من المواطنين تمر بحالة نفسية صعبة، ولا تستطيع الخروج سياحيا الى المطاعم، خاصة من لهم أقارب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبين أن الفئة الثالثة متخوفة من تلك الأحداث والجرائم التي قام بها الاحتلال الصهيوني، وقررت أن توفر أموالها.
ولفت مرعي الانتباه الى أن ضعف السياحة الوافدة، خلال الأيام الحالية، أدى الى تراجع الإقبال السياحي على المطاعم، خاصة السياحة الخليجية وعودة المغتربين الى أعمالهم في الدول المجاورة.
ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يبلغ 1200 منشأة، موزعة بمختلف محافظات المملكة.
ويعد قطاع المطاعم السياحية من أهم القطاعات السياحية، إذ يصل حجم الاستثمارات فيه الى نحو 500 مليون دينار، ويضم أكثر من 25 ألف موظف، غالبيتهم من العمالة المحلية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)

1.3 مليون مغترب يدخلون المملكة في 9 أشهر

منذ 47 دقيقة
45a76613-6110-4011-867e-1b5dc5e7e3d1

رفع اسم الأردن من "القائمة الرمادية" تحت متابعة غسل الأموال

منذ3 ساعة
تنزيل (4)

النفط يرتفع لكنه يتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع

منذ11 ساعة
مسنجر

" ميتا" تمدد محاربة المحتوى الفلسطيني إلى " المسنجر"

منذ24 ساعة
500 ألف دينار تبرعات بحملة "غزة معا ننصرها"

500 ألف دينار تبرعات بحملة "غزة معا ننصرها"

منذ24 ساعة
البورصة

مؤشر البورصة يرتفع %0.07

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذ 43 دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذ 45 دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 