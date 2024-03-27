كناكرية: طرح عطاء استثمار استراحة "زي السياحية"

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قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه أنه قد تم طرح عطاء إدارة وتشغيل استراحة زي السياحية كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.وبين أنه بتأجير استراحة زي، يكون قد تم إنجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والمنتشرة في ست وجهات سياحية في المملكة، ويتم إدارتها من قبل مستثمرين أردنيين.من جهته قال رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور مؤيد السمان إن الشركة قد أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل مرافق الاستراحة التي تقع على مساحة 7 دونمات، ويتكون المبنى الرئيسي للاستراحة من طابقين ومرافق خدمات وساحات خارجية.هذا وتتكون المحفظة السياحية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من عدة فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم، واستراحات سياحية موزعة على أبرز الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة وتشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع.