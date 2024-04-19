مؤشر البورصة يرتفع 0.77 % في أسبوع

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عمان -الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2456.0 نقطة مقارنة مع 2437.2 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.77 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 14/04 – 18/04 حوالي 5.6 مليون دينار مقارنة مع 2.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 164.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 27.9 مليون دينار مقارنة مع 4.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 17.0 مليون سهم، نفذت من خلال 13193 عقداً.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.75 مليون دينار وبنسبة 38.53 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 10.53 مليون دينـار وبنسبـة37.75 %، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره 6.62 مليون دينار وبنسبة23.72 %.وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 7.04 %، و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.76 %، و انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.56 %.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 117 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 36 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 49 شركة.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.08 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %15.49، القدس للصناعات الخرسانية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة14.95 %، مناجم الفوسفات الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.83 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.00 % .أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.11 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.62 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.59 %، المنارة الإسلامية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.33 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.69 %.