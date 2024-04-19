ما هي أكثر منصات التواصل الاجتماعي نموا في الأردن؟

إبراهيم المبيضين

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عمان– أظهر تقرير عالمي حديث أن كلا من شبكات "إنستغرام" و "إكس" و "فيسبوك مسنجر" و "لينكد إن" كانت الأكثر نموا في أعداد مستخدميها في الأردن على الترتيب خلال 12 شهرا.وأظهر التقرير العالمي "داتاريبورتال" تزايد عدد مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن العام الحالي؛ إذ سجل رقما إجماليا بلغ 6.4 مليون مستخدم، وذلك من بين حوالي 10.3 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة.وكشف التقرير أن المنصات الأكثر نموا خلال الفترة الممتدة بين الشهر الأول من العام الماضي إلى الشهر الأول من العام الحالي ، تركز على المحتوى الفيديوي والمصور وتلك التي تنقل الأخبار أولا بأول مثل " إكس"، والتي تركز على العلاقات المهنية وإيجاد فرص العمل مثل " لينكد إن"، فيما شهدت باقي الشبكات الاجتماعية نسب نمو أقل من هذه الشبكات، مع تضخم أعداد مستخدميها مثل شبكة الفيسبوك الاجتماعية.وأظهر التقرير العالمي أن أكثر الشبكات الاجتماعية نموا في الأردن في عدد المستخدمين كانت شبكة الإنستغرام الاجتماعية التابعة لشركة " ميتا" العالمية ، حيث بلغت نسبة نمو مستخدمي هذه الشبكة في الأردن حوالي 29.8 % خلال فترة 12 شهرا، من الشهر الأول من العام الماضي إلى الشهر الأول من العام الحالي.وبين التقرير أن عدد مستخدمي شبكة " إنستغرام" في الأردن بلغ مع بداية العام الحالي 3.7 مليون مستخدم شكلوا نسبة تصل إلى 32.6 % من عدد سكان المملكة.ووفقا للتقرير ومع وصول قاعدة مستخدمي " إنستغرام" في الأردن إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 850 ألف مستخدم، وبنسبة نمو وصلت إلى 29.8 % وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدميها المسجل في بداية العام الماضي عندما بلغت قرابة 2.85 مليون مستخدم.وتطبيق "إنستغرام" للهواتف الذكية انطلق في العام 2010، وأسسه كل من "مايك كريجر" و"كيفين سيستروم" ليتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة وتبادل الصور والفيديوهات.إلى ذلك قال التقرير "شبكة التدوينات المصغرة " إكس" ( تويتر سابقا) كانت ثاني أكثر شبكة اجتماعية نموا في الأردن بعد الإنستغرام خلال فترة عام مضى وبنسبة تصل إلى 18.6 %".وقال التقرير العالمي إنه مع بداية العام الحالي سجل موقع " أكس" عدد مستخدمين تجاوز المليون في الأردن مع بداية العام الحالي، ويشكلون نسبة تصل إلى 9.6 % من عدد سكان المملكة.وأشار التقرير إلى أن قاعدة مستخدمي شبكة " إكس" في الأردن ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 172 ألف مستخدم، وبنسبة إلى 19 % مقارنة بعدد مستخدميها المسجل في بداية العام الماضي عندما بلغت قرابة 918 ألف مستخدم.وأصبحت شبكة "تويتر" منذ سنوات أداة إعلامية تنقل الآراء السياسية والنخبوية بامتياز، إذ تتميز بالسرعة والسهولة والاختصار في تناقل الأخبار والآراء، لتسبق في كثير من الأحيان وسائل إعلام تقليدية.وأصبح موقع "تويتر" متوفرا باللغة العربية منذ آذار (مارس) من العام 2011.وأما ثالث أكثر شبكات التواصل والتراسل نموا في الأردن فقد كان تطبيق " الفيسبوك مسنجر" والذي نما بنسبة تصل إلى 16.4 % خلال فترة عام مضى، على ما أظهر التقرير العالمي.وبحسب التقرير فقد بلغ عدد مستخدمي تطبيق " الفيسبوك مسنجر" قرابة 3.9 مليون مستخدم مع بداية العام الحالي مشكلين نسبة تزيد عن %34 من عدد السكان.وقال التقرير إن "عدد مستخدمي "الفيسبوك مسنجر" في الأردن زاد بمقدار 550 ألف مستخدم وبنسبة تصل إلى 16.4 % وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي المسجل في بداية العام الماضي عندما بلغ قرابة 3.35 مليون مستخدم".ويتبع تطبيق " الفيسبوك مسنجر" شركة " ميتا" العالمية المالكة لتطبيقات الفيسبوك والواتساب والإنستغرام، وهو يتيح مزايا للتراسل والتواصل بين الأفراد والمجموعات.وأما رابع أكبر شبكة اجتماعية نموا في الأردن بحسب التقرير فقد كانت شبكة " لينكد إن" الاجتماعية المهنية والتي سجلت خلال فترة عام مضى نسبة نمو تتجاوز الـ 14 %.وبين التقرير أن عدد مستخدمي هذه الشبكة قد سجل بداية العام الحالي قرابة 1.6 مليون مستخدم شكلوا نسبة 14.1 % من عدد السكان.وأظهر التقرير أنه مع وصول قاعدة مستخدمي " لينكد أن" إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 200 ألف مستخدم وبنسبة تتجاوز 14 % مقارنة بعدد مستخدميها المسجل في بداية العام الماضي عندما بلغت 1.4 مليون مستخدم.وشبكة "لينكد إن" توفر منصة لتعزيز العلاقات مع أولئك الموجودين في قائمة الاتصالات، وللتعرف على أشخاص آخرين، ومعرفة المزيد عنهم من خلال الاتصال المتبادل، وهي تتيح للمشتركين تحميل سيرتهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بعرض وإبراز أعمالهم وخبراتهم، الأمر الذي يمكن مستخدميها من إيجاد وظائف، أو أشخاص، أو فرص عمل ينصح بها شخص ما في قائمة التواصل.