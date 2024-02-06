%27 من سياح الأردن أجانب العام الماضي

محمد أبو الغنم

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عمان- ارتفع عدد الأجانب الذين زاروا الأردن العام الماضي بنسبة 44 % مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب بيانات اطلعت عليها "الغد" صادرة عن وزارة السياحة الآثار.وبلغ عدد الزوار الأجانب (من غير العرب و المغتربين) 1.7 مليون زائر العام الماضي مقارنة مع 1.184 مليونا بزيادة مقدارها 515 ألف زائر.وشكلت نسبة الزوار الأجانب 27 % من إجمالي زوار الأردن العام الماضي،بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة و الأثار.وبلغ عدد زوار الأردن العام الماضي من القارة الأوروبية نحو 1 مليون زائر مقارنة بـ 704.1 ألف زائر، بزيادة نسبتها تصل إلى 42 % أو بمقدار يتجاوز 295 ألف زائر.وزار المملكة من مختلف الدول الأميركية خلال العام الماضي نحو 314.2 ألف زائر مقارنة بـ 238.3العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 31.8 % أو بمقدار يتجاوز 75 ألف زائر، إذ بلغ عدد زوار المملكة من الولايات المتحدة الأميركية نحو 207.2 من مجموع زوار الدول الأميركية.وسجل زوار المملكة من الدول الآسيوية أكثر من 337.6 بزيادة نسبتها تصل إلى 58.4 % أو بمقدار يزيد عن 124 ألف زائر عن العام 2022 الذي بلغ عدد زواره نحو 213 ألف زائر.وبلغ عدد زوار المملكة من الدول الأفريقية خلال العام الماضي نحو 48.6 ألف زائر مقارنة بـ 28.9 زائر خلال العام الذي سبقه بزيادة نسبتها تصل الى 68.1 % أو بمقدار يصل إلى قرابة 19.7 ألف زائر.ويشار إلى ارتفاع نسبة انفاق الزوار الدوليين(المغرتبين والأجانب العرب) القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 26.2 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والأثار.وحسب الإحصائيات فإن إجمالي انفاق الزوار الدوليين القادمين للمملكة من مختلف الجنسيات بلغ نحو الـ 5.256 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ 4.163 مليار دينار خلال العام 2022.وحسب الإحصائيات الوزارية، فإن متوسط انفاق الزائر الدولي العام الماضي بلغ 827 دينارا خلال العام الذي سبقه مقارنة بـ 817 دينار خلال العام 2022. ويعرف أن تصنيف الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة هم من الأجانب والعرب بالإضافة إلى الأردنيين المقيمين في الخارج.ووصل حجم انفاق الزوار الدوليين من الأجانب خلال العام الماضي نحو 1.394 مليار دينار بزيادة نسبتها 46.2 % أو بمقدار زيادة يصل إلى 441 مليون دينار مقارنة بالعام 2022.وشكلت نسبة انفاق الزوار الدوليين من الأجانب من إجمالي الدخل السياحي للمملكة نحو 26.3 %.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 % ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6 ملايين و353.8 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.