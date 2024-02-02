%36 تراجع عدد المشاركين في "أردننا جنة"

محمد أبو الغنم

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عمان- تراجعت أعداد الأردنيين المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بنسبة 36 %، خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.وبحسب بيانات اطلعت عليها "الغد" أصدرتها وزارة السياحة والآثار، فإن أعداد المشاركين في البرنامج بلغت 131.2 ألف مشارك مقارنة مع 204.3 ألف، بتراجع مقداره 73 ألفا.وبلغ عدد الزوار المشاركين في برنامج "أردننا جنة" لموقع أم قيس 10 آلاف مشارك مقارنة مع 18.7 ألف، بنسبة تراجع وصلت الى 46.6 %.وسجلت محافظة عجلون نسبة ارتفاع للمشاركين في البرنامج، إذ بلغ عدد الزوار أكثر من 53.1 ألف خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي مقارنة مع 39.7 ألف بنسبة زيادة وصلت إلى 33.7 %.وبلغ عدد زوار المشاركين في "أردننا جنة" لمحافظة جرش نحو 7.2 ألف خلال الأشهر الأحد عشر من العام الماضي مقارنة بـ11.2 ألف خلال الفترة نفسها من العام 2022، بتراجع نسبته 35.8 %.وزار السلط خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من العام 2023 أكثر من 14.4 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" مقارنة بـ20.6 ألف، بتراجع نسبته 29.5 % خلال الفترة ذاتها من العام 2022.وسجلت أعداد زوار محمية الأزرق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي أكثر ألفي مشارك، متراجعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 بنسبة وصلت الى 27 % والتي زارها خلالها أكثر من 2.7 ألف مشارك.وبلغ عدد زوار العاصمة عمان في البرنامج نحو 3.3 ألف مشارك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي مقارنة بـ2.6 ألف مشارك، بزيادة نسبتها 26 % على الفترة ذاتها من العام 2022.وزار مادبا خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام الماضي أكثر من 1.4 ألف مشارك في "أردننا جنة" مقارنة بـ2.6 ألف خلال الفترة ذاتها من العام 2022، متراجعة بنسبة وصلت الى 45 %.وتراجع عدد زوار المغطس إلى 6.3 ألف مشارك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقابل 12.4 ألف مشارك خلال الفترة نفسها من العام 2022 بنسبة 48.7 %.وبلغ عدد زوار الكرك نحو 892 مشاركا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي مقارنة مع 1.1 ألف مشارك، متراجعة بنسبة وصلت الى 22.2 % خلال الفترة ذاتها من العام 2022.وزار جبل نيبو نحو 2.3 ألف مشارك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقابل 4.4 ألف خلال الفترة ذاتها من العام 2022 متراجعة بنسبة وصلت الى 45.9 %.وبلغ عدد زوار الطفيلة في برنامج "أردننا جنة" نحو 4.9 ألف مشارك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 مقابل 6.4 ألف مشارك، بنسبة تراجع وصلت الى 23 % خلال الفترة ذاتها من العام 2022.وسجل عدد زوار الشوبك قرابة 340 مشاركا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ1.4 ألف مشارك خلال الفترة نفسها من العام 2022 بنسبة تراجع وصلت إلى 76.6 %.وزار البترا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 نحو 30.9 ألف مشارك، مقابل 91.4 ألف مشارك بنسبة تراجع بلغت 66 % خلال الفترة ذاتها من العام 2022.وبلغ عدد زوار العقبة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي نحو 4.6 ألف مشارك، مقارنة بـ6.3 ألف خلال الفترة ذاتها من العام 2022 بنسبة تراجع وصلت الى 26.9 %.وحصل وادي رم على أعلى أعداد للمشاركين في برنامج "أردننا جنة" من إجمالي الزوار، إذ استقبل نحو 35.1 ألف مشارك مقارنة بـ95.8 ألف مشارك، بنسبة تراجع سجلت 63.1 % خلال الفترة نفسها من العام 2022.وأعلنت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق من العام الماضي، عن استراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية، لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية، من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي، مثل المكاتب السياحية، بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام 2022، نحو 207 آلاف مشارك، حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.