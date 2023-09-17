5 فرص استثمارية بـ438 مليونا تتصدر اهتمام رجال أعمال محليين ودوليين

طارق الدعجة

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عمان- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن ثمة مستثمرين محليين ودوليين أبدوا اهتماما في عدد من المشاريع التي تم عرضها ضمن المنصة الإلكترونية "استثمر بالأردن" في قطاعات مختلفة.وبينت السقاف لـ"الغد"، أن اهتمام واستفسارات المستثمرين تتركز حول 5 مشاريع هي؛ شبكة توزيع الغاز في عمان والزرقاء، مشروع الوحدات الجاهزة، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، ومشروع مسلخ عمان الجديد.وبينت أن عدد تصفح هذه الفرص بلغ نحو 1733 متصفحا من أصل 2900 متصفح لمختلف المشاريع المعروضة على المنصة.ويقدر حجم الاستثمار بالمشاريع الخمسة أكثر من 438 مليون دينار بحسب المعلومات والوصف المنشور عن كل مشروع من خلال المنصة، فيما تم تضمين دراسات جدوى أولية والعائد المتوقع تحقيقه بعد التنفيذ لكل مشروع.ويشار إلى أن "استثمر في الأردن" هي بمثابة منصة إلكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.وتتضمن المنصة عرضا لـ21 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة المشروع والعائد المتوقع تحقيقه بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.وأوضحت السقاف أن المنصة شهدت عمليات تصفح وزيارات العديد من المستثمرين محلياً ودولياً، كالولايات المتحدة الأميركية، السعودية، الإمارات، قطر، سورية، ألمانيا، بريطانيا، اليابان، سنغافورة، تركيا، باكستان والأردن؛ حيث بلغ عدد زوار المنصة 2900 متصفح.وأكدت أن منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo) أطلقتها الوزارة لمواكبة السياسة الاستثمارية واستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026 والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي خلال العقد المقبل، مشيرة الى وجود استفسارات من قبل مستثمرين تتعلق باهتمامهم في القطاعات الاستثمارية الخاصة بقطاع الصحة، الزراعة، المحكيات والألبسة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الصناعة والتعدين.وأكدت السقاف أن منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo)، أطلقت بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.وبينت أن المنصة تمكن المستثمر من التعرف على العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى أهم المعلومات التي يحتاجها المستثمر أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل الكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي، إضافة الى التعرف على أهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.وأشارت الى أن المنصة تتضمن توضيحا لأهم الحوافز التي يمكن منحها وفقا لقانون البيئة الاستثمارية الجديد، وتقدم الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار في الأردن، وتتضمن المنصة أيضا "دليل الترخيص" واتفاقيات التجارة الحرة، وتوضح آليات وشروط تبادل التجارة مع الكتل الاقتصادية الكبرى.