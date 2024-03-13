الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صراع بين الوطنية والخيانة خلال أربعينيات القرن الماضي في مسلسل "تاج"

1710325421884670100
مشهد من المسلسل-(من المصدر)
عمان- في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تدور أحداث مسلسل "تاج" في مدينة دمشق مع بطل ملاكمة سابق، تربى على القيم الأخلاقية وحب الوطن ومقاومة الاستعمار، قبل أن يُتهم بالخيانة ويخسر كل ما لديه!اضافة اعلان
كيف سيتعامل "تاج" مع واقعه الجديد؟ وهل ستكفي شجاعته والبطولات التي حققها كملاكم في استعادة ماضيه وانتزاع حقه من خصوم سلبوا منه حياته؟
يوضح مخرج العمل سامر البرقاوي، أن أحداث المسلسل تدور في حقبة تاريخية حساسة من تاريخ المنطقة، وهي انتقال سورية من ظل الاحتلال الفرنسي إلى مرحلة الدولة المستقلة الأولى. ويضيف "شهدت تلك الفترة انتشاراً لرياضة الملاكمة في سورية والمنطقة، قادمة من أميركا وأوروبا، فصار لها شعبية واسعة واحترفها العديد من الأبطال، وتاج هو واحد منهم".
ويستطرد البرقاوي "تاج هو شخصية افتراضية درامية وليست واقعية، نراه يعمل في سوق الخياطة، ولكنه ينتمي سريا إلى تنظيم وطني يسمى بالقمصان الحديدية، يعمل على اغتيال ضباط فرنسيين تلطخت أيديهم بدم الشعب". يوضح البرقاوي أن تاج يمر بمراحل نفسية عدة خلال حلقات العمل، أبرزها شعوره بالتخبط تجاه انتمائه وولائه لجماعة القمصان الحديدية الذين ينفضون من حوله بدورهم، ليعيش حالة من الإحباط تسفر عن إعادة تشكيل وعيه مع سير الأحداث، وذلك في ضوء سعيه لاستعادة سمعته وزوجته وابنته من غريمه رياض (بسام كوسا). 
يتوقف البرقاوي عند علاقة الشخصيتين تاج ورياض، فيقول "العلاقة بينهما ندية تحكمها طبيعة الحكاية الدرامية، فهما قطبان في القصة، لذا فالصراع بينهما أساسي في البناء الدرامي للمسلسل. سيسفر ذلك الصراع عن نوع مختلف من المشاهد التي تجمعهما، في موازاة السياق الدرامي المشوق الذي سيكون بحجم اسمي هذين النجمين الكبيرين بسام كوسا وتيم حسن".
ويختم البرقاوي "يحمل العمل فكرة الصراع بين مفهومي العمالة للمستعمر من جهة والوطنية من جهة أخرى، بظاهرهما وباطنهما.. ما يراه الناس في العلن وما يختبئ سراً خلف المظاهر. هو صراع حول الحقيقة وكيف يمكن لنا إظهارها في وقت ينادي فيه البعض بالمثاليات والقيم على المنابر، ويخفون حقيقتهم التي تتحمور حول الخيانة والعمالة للعدو! وآخرون يتهمون بالخيانة ظلماً، وهم في الحقيقة شرفاء ووطنيون. هذا التباين يخلق محور الصراع وأبعاده على امتداد حلقات المسلسل".
يعرض مسلسل "تاج" على قنوات MBC، ومنصة "شاهد" في رمضان. وهو من بطولة: تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، جوزيف بونصار، إيهاب شعبان، نورا رحال، وآخرين. تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1710328903074921500

رمضان: شهر لغلق صفحات الخصام ومد جسور التواصل بالمحبة

منذ1 ساعة
1710325421934670300

دراسة ضخمة: كوفيد "سرق" من أعمارنا

منذ1 ساعة
1710324951294643900

جابر يشارك بـ4 أعمال درامية ويؤكد أن الدراما البدوية تستقطب المشاهد بشدة

منذ1 ساعة
الاستحمام

الاستحمام بماء ساخن.. خطر قد يكون مميتا

منذ1 ساعة
1710325421984670900

فوائد حبة البركة.. ما الأمراض التي تقي منها هذه السوداء؟

منذ1 ساعة
1710325421954670500

8 مشروبات هي الأفضل لصحتك خلال شهر رمضان

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ1 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ1 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 