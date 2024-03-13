صراع بين الوطنية والخيانة خلال أربعينيات القرن الماضي في مسلسل "تاج"

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عمان- في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تدور أحداث مسلسل "تاج" في مدينة دمشق مع بطل ملاكمة سابق، تربى على القيم الأخلاقية وحب الوطن ومقاومة الاستعمار، قبل أن يُتهم بالخيانة ويخسر كل ما لديه!كيف سيتعامل "تاج" مع واقعه الجديد؟ وهل ستكفي شجاعته والبطولات التي حققها كملاكم في استعادة ماضيه وانتزاع حقه من خصوم سلبوا منه حياته؟يوضح مخرج العمل سامر البرقاوي، أن أحداث المسلسل تدور في حقبة تاريخية حساسة من تاريخ المنطقة، وهي انتقال سورية من ظل الاحتلال الفرنسي إلى مرحلة الدولة المستقلة الأولى. ويضيف "شهدت تلك الفترة انتشاراً لرياضة الملاكمة في سورية والمنطقة، قادمة من أميركا وأوروبا، فصار لها شعبية واسعة واحترفها العديد من الأبطال، وتاج هو واحد منهم".ويستطرد البرقاوي "تاج هو شخصية افتراضية درامية وليست واقعية، نراه يعمل في سوق الخياطة، ولكنه ينتمي سريا إلى تنظيم وطني يسمى بالقمصان الحديدية، يعمل على اغتيال ضباط فرنسيين تلطخت أيديهم بدم الشعب". يوضح البرقاوي أن تاج يمر بمراحل نفسية عدة خلال حلقات العمل، أبرزها شعوره بالتخبط تجاه انتمائه وولائه لجماعة القمصان الحديدية الذين ينفضون من حوله بدورهم، ليعيش حالة من الإحباط تسفر عن إعادة تشكيل وعيه مع سير الأحداث، وذلك في ضوء سعيه لاستعادة سمعته وزوجته وابنته من غريمه رياض (بسام كوسا).يتوقف البرقاوي عند علاقة الشخصيتين تاج ورياض، فيقول "العلاقة بينهما ندية تحكمها طبيعة الحكاية الدرامية، فهما قطبان في القصة، لذا فالصراع بينهما أساسي في البناء الدرامي للمسلسل. سيسفر ذلك الصراع عن نوع مختلف من المشاهد التي تجمعهما، في موازاة السياق الدرامي المشوق الذي سيكون بحجم اسمي هذين النجمين الكبيرين بسام كوسا وتيم حسن".ويختم البرقاوي "يحمل العمل فكرة الصراع بين مفهومي العمالة للمستعمر من جهة والوطنية من جهة أخرى، بظاهرهما وباطنهما.. ما يراه الناس في العلن وما يختبئ سراً خلف المظاهر. هو صراع حول الحقيقة وكيف يمكن لنا إظهارها في وقت ينادي فيه البعض بالمثاليات والقيم على المنابر، ويخفون حقيقتهم التي تتحمور حول الخيانة والعمالة للعدو! وآخرون يتهمون بالخيانة ظلماً، وهم في الحقيقة شرفاء ووطنيون. هذا التباين يخلق محور الصراع وأبعاده على امتداد حلقات المسلسل".يعرض مسلسل "تاج" على قنوات MBC، ومنصة "شاهد" في رمضان. وهو من بطولة: تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، جوزيف بونصار، إيهاب شعبان، نورا رحال، وآخرين. تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.