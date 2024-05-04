في "الشارقة القرائي".. عالم يحاكي رسوم الكتب والتراث الحضاري

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عمان - في كل يوم ومنذ انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته الخامسة عشرة، يجتمع العديد من الأطفال وبأعمار متفاوتة يستمعون لإحدى الحكايات العالمية، والتي يقدمها في كل مرة أحد أشهر ساردي قصص الأطفال، ضمن جناح "معرض رسوم كتب الأطفال".هذا المعرض الذي يحوي مئات اللوحات الفنية التي قدمها مجموعة من الفنانين من عدة دول عربية وعالمية، والتي ستكون ضمن كتب الأطفال وتحاكي وقائع القصص المصورة منها، الأمر الذي دفع القائمين على المهرجان لتخصيص عدة جوائز لأفضل تلك الرسوم، وتخصيص جناح كبير لعرض جميع الأعمال الفنية التي حظيت بإعجاب الجماهير.وبعدة ألوان وخطوط، ومدارس فنية مختلفة، تنوعت طبيعة الرسوم التي قدمها الفنانون، وتم تسليم الجوائز للفائزين من قبل حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي، في اليوم الأول للافتتاح، ومن ثم فتح المعرض للجمهور للإطلاع على اللوحات، سواء من الأطفال وذويهم، ومن ثم الاستمتاع برواية إحدى القصص للأطفال بطريقة جاذبة، وبعدة لغات كذلك، ومن ثم الانطلاق في رحلة ممتعة من الرسم بمساعدة مجموعة من المتطوعين.كما يتم تعليم الأطفال المشاركين في تلك الورش على كيفية صناعة مجسمات صغيرة لشخصيات أبطال القصة التي يقومون بالاستماع لها، وذلك من شأنه أن يطلق العنان لهم في الخيال والتفكير والغوص في تفاصيل القصة، واستلهام الفكرة الرئيسية منها والحكمة المراد إيصالها لهم.وعلى الرغم من أن غالبية القصص يتم سردها باللغة الإنجليزية، كما تقوم والدة أحد الأطفال المشاركين في الجلسة، ورغبتها في أن تكون القصص باللغة العربية، إلا أنها تجد فيها فرصة للأطفال أن يتعرفوا على طبيعة الفن القصصي للثقافات الأخرى، وفي ذات الوقت تعلم الرسم واختيار الألوان واستخدام خيالهم في رسم تفاصيل القصة.وكان معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل قد انطلق في العام 2012، بهدف توفير حيز تفاعلي وخلاق في عالم رسوم كتب الطفل على مستوى العالم وليس فقط عربيا، وهو ما انعكس على لوحات المعرض التي تم عرضها بطريقة "مبدعة" وجاذبة في ذات الوقت، لهذا العام، بحيث يتم دعوة كافة الرسامين المحترفين على مستوى العالم للمشاركة والتنافس ضمن أسس وقواعد فنية لعرض الرسوم للفوز بجوائز المعرض السنوية، بالتزامن مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل.كما يُعد هذا المعرض فرصة للتعارف والتشبييك ما بين رسامي كتب الطفل في العالم، وتوفير منصة للتواصل فيما بينهم، من رسامين وكاتبي قصص وناشرين، والتعريف بالمشاركين في كل عام، بما يعزز فكرة العمل الخلاق وتحقيق الأهداف المشتركة لإنتاج كتب أكثر تميزا.وقد أظهرت العديد من اللوحات ثقافة تلك الدول المشاركة، سواء في تمثيل آلامها، وفرحها، وأحلام أطفالها، وطبيعتها، وتراثها الشعبي كذلك، الأمر الذي ضاعف من جمالية تلك اللوحات واستحوذت على اهتمام الجمهور، وازدياد أعداد الزوار لجناح الرسوم يوما بعد يوم منذ انطلاقة المهرجان.ومن جهة أخرى، وبين جنبات الرسوم، يستطيع الأطفال من زوار المهرجان من المشاركة في ورشات العمل الخاصة بتسليط الضوء على مجال الاستدامة البيئية في قطاع النقل والمواصلات، لما له من انعكاسات إيجابية على عقول الأطفال وخلق ثقافة الاعتماد على الطاقة النظيفة لديهم.وفي ورشة عمل بعنوان "لوري صديقة البيئة"، التي استضافها جناح "نحو الاستدامة" ضمن فعاليات المهرجان، جلس عدد من الأطفال لتصميم سيارة على هيئة روبوت يعمل بالطاقة الكهربائية باعتبارها أحد مصادر الطاقة النظيفة في قطاع المواصلات. واستمتع الأطفال بشرح حول "المركبات المرحة" قدمه المدرب إسماعيل الأحمد، لعرض طريقة تصميم وبرمجة السيارة (الروبوت) لتعمل وتتحرك بالطاقة الكهربائية، حيث وفر لهم المواد المستخدمة في تصميم الروبوت ومنها قطع الليجو وأجهزة حواسيب وبطاريات وحساسات.كما اتاحت الورشات الخاصة بفنون الكتابة والسرد الفرصة للأطفال من خلال ورشة تفاعلية للكتابة بعنوان "اكتب السيناريو الخاص بك"، استهدفت تنمية مهارات الإبداع والتخيل للأطفال وتشجيعهم على بدء كتابة قصصهم الشخصية، والتعرف على كيفية تحديد عناصر وشخصيات القصص المفضلة لهم.وشكلت الورشة فرصة مثالية للصغار لاستكشاف قدراتهم ومهاراتهم في الكتابة والرسم، باستخدام أدوات بسيطة ومبتكرة تشمل المجسمات والأوراق الملونة، إلى جانب الألعاب، حيث وجهت المدربة المشرفة على الورشة نصائح وإرشادات للأطفال خلال عملية رسم الشخصيات المفضلة لقصصهم، لمساعدتهم على تنظيم أفكارهم وتطوير أسلوبهم في الرسم بشكل أكثر جاذبية.استضافت منصة "كتب الطفل" ورشة بعنوان "الرسوم التوضيحية بتقنية الكولاج"، تعرف فيها الأطفال على طريقة إعداد الرسوم التوضيحية باستخدام الأوراق والخامات الملونة بتقنية "الكولاج"، في اليوم الثالث من أيام الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يقام حتى 12 أيار (مايو) الحالي في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "كن بطل قصتك".