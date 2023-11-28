الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لصحة قلبك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات

أرشيفية
أرشيفية
 لاشك في أن القلب السليم هو حجر الزاوية في جسم سليم وقوي. وقد أوجدت دراسة جديدة، أن الروتين الصباحي يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، لافتة إلى وجود مشروبات ثبت علميا أنها مفيدة لصحة القلب، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".اضافة اعلان
10 عصائر لا بد منها
- الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل مستويات الكولسترول ويدعم صحة القلب.
كما يوفر محتوى الشاي الأخضر من الكافيين الطبيعي دفعة مهمة من الطاقة دون التوتر.
- عصير الشمندر: مليء بالنترات، لذا فإن عصير "البنجر أو الشمندر" يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز صحة القلب.
- عصير البرتقال والجزر: مزيج نابض بالحياة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والبيتا كاروتين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.
- حليب الشوفان: يعد بديلاً صحياً للقلب عن منتجات الألبان، حيث يوفر الألياف القابلة للذوبان والبيتا غلوكان، الذي يساعد على الحفاظ على مستويات الكولسترول.
- عصير الرمان: إضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، فإن عصير الرمان يدعم صحة الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.
- الكركم والحليب: يتميز الكركمين، وهو مركب الكركم النشط، بخصائص مضادة للالتهابات وواقية للقلب.
وعند مزج الكركم مع الحليب الدافئ، يمكن الحصول على مشروب مهدئ مفيد للقلب.
- شاي الكركديه: ثبت أن شاي الكركديه يخفض ضغط الدم، مما يجعله خيارا ممتازا لصحة القلب. تضيف نكهته اللاذعة لمسة منعشة في الصباح.
- عصير بذور الشيا: إن بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة.
وعند مزج بذور الشيا مع الفواكه وحليب اللوز، يمكن الحصول على خيار إفطار يعزز القلب.
- عصير التوت البري: من المعروف أن التوت البري يحسن صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وزيادة مستويات الكولسترول الحميد "الجيد"، مما يجعل عصير التوت البري خيارا صديقا للقلب.
- ماء الليمون الدافئ: يمكن بدء اليوم بتناول ماء الليمون الدافئ، الذي يساعد على تحسين الهضم ومكافحة الجفاف، كما يوفر جرعة من فيتامين C، الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
يشار إلى أن أمراض القلب تعد سبباً رئيسياً للوفاة، إلا أن خطوات عديدة قد تخفف خطر الإصابة بها بلا شك.(العربية نت)
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