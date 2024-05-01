الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شراكة أردنية-بريطانية للتنبؤات المناخية وتوقعات الطقس

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جفاف

تعلن المملكة المتحدة عن دعمها لطموحات الحكومة الأردنية في مجال المناخ من خلال مشروع جاهز. 


تهدف هذه المبادرة، التي هي جزء من مبادرة العلاقة بين المناخ واللاجئين التي أطلقها الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الأطراف (COP27)، إلى بناء القدرة على الصمود في مجابهة تحديات المناخ في الأردن.

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ويزور مسؤولون من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الأردن في الفترة من 28 نيسان إلى 1 أيار ليبحثوا مع مكتب الأرصاد الجوية الأردني ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة المياه وشركاء آخرين كيفية إصدار تحذيرات تتعلق بالطقس، وتوقعات الطقس، والتنبؤات المناخية على المدى الأطول التي تعتبر أكثر فائدة لمختلف الأشخاص الذين يحتاجون إليها ويعتمدون عليها.

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