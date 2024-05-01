الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

157 براءة اختراع جديدة في الأردن

براءة اختراع
براءة اختراع

أظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لعام 2023 ارتفاعاً في تسجيل العلامات التجارية مقارنة بعام 2022، بنسبة 69 بالمئة، حيث بلغت 8521 علامة تجارية جديدة.

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وبحسب البيانات؛ ارتفع تسجيل براءات الاختراع من 54 براءة اختراع عام 2022 إلى 157 براءة اختراع العام الماضي أي بنسبة زيادة 191 بالمئة.


وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان اليوم الخميس، إن عدد الطلبات المودعة لدى قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لعام 2023، بلغ 130 طلبا منها 100 طلب محلي و 30 طلبا أجنبيا، أي بنسبة زيادة 6 بالمئة عن العام الماضي، فيما منحت 66 شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي.


وجددت 6568 علامة تجارية و613 براءة اختراع، وتعاملت الوزارة مع 2000 معاملة نقل ملكية/ نقل بالاندماج علامة تجارية و1410 معاملة تعديلات قانونية على العلامات التجارية حتى نهاية عام 2023.


وتجسيدا لمفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية والتحول الرقمي؛ استقبلت الوزارة خلال العام الماضي 28885 معاملة إلكترونية مقابل 15542 لعام 2022 أي بنسبة زيادة 86 بالمئة.


ودربت الوزارة سيدات عبر مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال، على استخدام أدوات الملكية الصناعية بهدف تعزيز الوضع المالي للمرأة وإضافة قيمة اقتصادية إلى المنتجات المحلية من خلال التركيز على الهوية الثقافية والجغرافية المحلية، والذي نتج عنه تسجيل علامة جماعية (بأيدي وردية) باسم سلطة إقليم البتراء التنموي.


وعززت الوزارة الإبداع والابتكار لدى القطاع الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب؛ من خلال الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع (توفير بيانات ملكية فكرية يمكن البحث عنها والوصول إليها) الذي يهدف إلى تسهيل الوصول لبيانات الملكية الفكرية المتعلقة بالصناعات الدوائية لخدمة قطاع الأدوية عن طريق منصة براءات الاختراع.


ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025) والبدء بمشروع عيادة إدارة الملكية الفكرية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دول عربية مختارة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.


وعقدت الوزارة 14 ورشة توعوية لعام 2023 لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وشاركت في برنامج مخيمات الحسين للإبداع والابتكار والملكية الفكرية الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الشباب الأردنية ومعسكرات الحسين للشباب.


واستكملت الوزارة مراحل جائزة حماية الملكية الصناعية الدورة السادسة2022-2023 بعنوان "صانعو المستقبل :مسابقة الإبداع والابتكار وحقوق الملكية الصناعية " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدى فئة طلاب وطالبات المدارس، بهدف تعريف هذه الفئة بحقوق الملكية الصناعية ودعما لثقافة التميز والابتكار والتي تخدم الاحتياجات الوطنية في مختلف المجالات.
--(بترا)


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