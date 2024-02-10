6 أطعمة خارقة تعزز دماغ الطلاب

وفقًا لما نشره موقع WIO News، ينصح الخبراء بتضمين أولياء الأمور للأطعمة الخارقة التالية لتعزيز تركيز الأطفال:
1. التوت الأزرق: يمكن للتوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة أن يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام.
2. الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA، ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته. يمكن لأوميغا-3 تحسين الذاكرة والتركيز.
3. المكسرات: يعد الجوز مصدرا رائعا لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا-3 الدهني النباتي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وفيتامين E. ويمكن أن يؤدي تناول الجوز إلى تحسين الوظيفة الإدراكية.
4. الأفوكادو: إن الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين K والفولات، والتي يمكن أن تدعم الوظيفة الإدراكية.
5. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو على مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز التركيز وتعزز الذاكرة والتعلم.
6. السبانخ: تتميز السبانخ بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية. يلعب حمض الفوليك دورا حاسما في تخليق الناقلات العصبية، التي تدعم الوظائف الإدراكية وتعزز القدرة على التركيز.-(العربية نت)