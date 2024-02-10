الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 أطعمة خارقة تعزز دماغ الطلاب

يحتوي الافوكادو على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورًا هامًا في تقوية العظام
يحتوي الافوكادو على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورًا هامًا في تقوية العظام
دبي- يحتاج الطلاب إلى القيام بعمل شاق لتركيز الاهتمام على التحصيل واستذكار المواد الدراسية. ويتم استهداف دماغ الإنسان باستمرار بالمحفزات، ويتطلب الأمر الكثير من الجهد للتركيز على شيء واحد. وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال الذين ما زالوا يتعلمون التحكم في مدى انتباههم.اضافة اعلان
وفقًا لما نشره موقع WIO News، ينصح الخبراء بتضمين أولياء الأمور للأطعمة الخارقة التالية لتعزيز تركيز الأطفال:
1. التوت الأزرق: يمكن للتوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة أن يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام.
2. الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA، ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته. يمكن لأوميغا-3 تحسين الذاكرة والتركيز.
3. المكسرات: يعد الجوز مصدرا رائعا لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا-3 الدهني النباتي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وفيتامين E. ويمكن أن يؤدي تناول الجوز إلى تحسين الوظيفة الإدراكية.
4. الأفوكادو: إن الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين K والفولات، والتي يمكن أن تدعم الوظيفة الإدراكية.
5. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو على مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز التركيز وتعزز الذاكرة والتعلم.
6. السبانخ: تتميز السبانخ بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية. يلعب حمض الفوليك دورا حاسما في تخليق الناقلات العصبية، التي تدعم الوظائف الإدراكية وتعزز القدرة على التركيز.-(العربية نت)
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