السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البرلمان العربي يرحب بإصدار "العدل الدولية" قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
  رحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية، تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.اضافة اعلان
وجدد في بيان له، اليوم الجمعة، مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد البرلمان العربي، على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن رقم (2728) والمطالبة بوقف إطلاق النار، يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.--(بترا)
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