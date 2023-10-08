الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط

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جو بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بايدن: "لقد أمرت إدارتي بالبقاء على اتصال دائم مع الأطراف في المنطقة، بما في ذلك مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع شركائنا الأوروبيين والسلطات الفلسطينية".اضافة اعلان

وأكد الرئيس الأمريكي إنه سيبقى على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وناقش بايدن الوضع حول إسرائيل مع أعضاء الكونغرس، وكذلك مع ملك الأردن.
وأصدر بايدن تعليماته لفريق الأمن القومي للعمل مع إسرائيل، مضيفا "الجيش مع الجيش والاستخبارات مع الاستخبارات والدبلوماسيون مع الدبلوماسيين، كل ما تحتاجه إسرائيل".وكالات 

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