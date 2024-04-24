الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيلوسي تنتقد ممارسات نتنياهو بغزة وتطالبه بالاستقالة

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بيلوسي اتهمت نتنياهو بأنه لا يريد السلام ويمثل عقبة أمام حل الدولتين (الفرنسية)
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل منذ سنوات "عقبة" أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل، وانتقدت ما يفعله في قطاع غزة.اضافة اعلان
وأضافت بيلوسي في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا بثت الثلاثاء، أنها لا تعرف ما إذا كان نتنياهو يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات.
وأكدت أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتساءلت " ماذا يمكن أن يكون أسوأ مما فعله ردا على ذلك".
ووصفت ما أحدثته إسرائيل في غزة من دمار بأنه فظيع وهائل".، وحملت نتنياهو المسؤولية عن ذلك وطالبته بالاستقالة، على غرار ما فعل رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا.
وكانت بيلوسي دعت مؤخرا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وبيلوسي ليست الديمقراطية البارزة الوحيدة التي تدعو إلى قيادة جديدة في إسرائيل. في الشهر الماضي ، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن نتنياهو "ضل طريقه" ، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل لاختيار حكومة جديدة.

ومثل معظم الديمقراطيين ، أعربت بيلوسي في البداية عن دعمها القوي لإسرائيل في ردها على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). لكن التقارير والصور عن مقتل المدنيين واليأس في غزة ، وعدم رغبة نتنياهو في تقليص الهجمات ، دفعت إلى زيادة التوترات بين القيادة الأميركية والإسرائيلية. ويقول عدد متزايد من الأميركيين إن على بايدن أن يشجع إسرائيل على وقف أعمالها في غزة.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي السبت الماضي حزمة مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة26.4 مليار دولار .
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وقد خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
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