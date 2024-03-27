شهيد و5 إصابات باقتحام الاحتلال مدينة جنين

استشهد شاب متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين فيما أصيب خمسة شبان آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

اضافة اعلان



وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي في تصريح صحفي: باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (١٩ سنة) من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في حي المراح من المدينة.



فيما أصيب خمسة شبان آخرين وصفت إصابة شاب يبلغ من العمر (٢٤ عاماً) بالخطيرة بالرصاص الحي بالصدر خلال مواجهات قباطية جنوب جنين وجرى نقله للمستشفى.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي المراح وحي الجابريات وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، واعتلى قناصتها عدة بنايات في المنطقة، وداهمت عدة منازل لمواطنين هناك، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني وعبثت بمحتوياتها.



وأضافت: أن المقاومين تصدوا للقوات المقتحمة وسمع تبادل عنيف لإطلاق النيران بين الطرفين، كما اندلعت مواجهات بين القوات المقتحمة والمواطنين، حيث فجر المقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، كما طاردت قوات الاحتلال إحدى المركبات في حي الجابريات.



وأكدت أن قوت الاحتلال اقتحمت أيضاً بلدة قباطية جنوب المدينة، حيث تصدى لها المقاومون قرب بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين بزخات من الرصاص، وداهمت عدة أحياء وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.