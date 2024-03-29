ضحايا بغارة إسرائيلية على حلب السورية

أسفرت غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على عدة مواقع في ريف حلب، عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين السوريين.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع قوله: "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب".



وأضاف المصدر العسكري السوري، في بيان، أن الهجوم استهدف: "عدداً من النقاط في ريف حلب".



ولفت إلى أن الهجوم وقع "بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين".



وبحسب المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".



من جهته، قال رامي عبدالرحمن مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن " ما لا يقل عن 3 انفجارات دوت في منطقة مطار حلب الدولي".



وأشار مدير المرصد إلى أن "الدفاعات الجوية انطلقت بكثافة للتصدي لصواريخ يرجح أنها إسرائيلية".



ورجح عبدالرحمن أن يكون "الاستهداف لمستودعات أسلحة أو مطار النيرب القريب من مطار حلب الدولي".



وكان مصدر عسكري قد أفاد، في وقت سابق، بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى، مساء الخميس، استهدفت مبناً سكنياً في ريف العاصمة دمشق.



وقال المصدر إن "العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".



وتتعرض منطقة مطار حلب الدولي في سوريا لغارات إسرائيلية مستمرة، تقول تل أبيب إنها تستهدف من خلالها مواقع ومقرات عسكرية لميليشيات موالية لإيران.