الأردن والنرويج يؤكدان أنه لا بديل عن "أونروا" في مواجهة الكارثة الإنسانية

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية.

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وبحث الصفدي وإيدي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتداعيات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



وأكّدا أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مواجهة الكارثة الإنسانية.



كما أكّدا على ضرورة دعم وتمكين (أونروا) من القيام بدورها، كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.