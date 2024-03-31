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الأحد 31 آذار 2024
12:08 م
لبيد يطالب برحيل حكومة نتنياهو الآن
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد - (أرشيفية)
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في إعادة "المختطفين"، ويجب أن ترحل ويجب إجراء انتخابات الآن.
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وأضاف: وزراء الحكومة يتناوبون على الهواء لمهاجمة عائلات "المختطفين"، لقد فقدوا عقولهم.
نتنياهو
لبيد
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