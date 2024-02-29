الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار عند مستوطنة عيلي

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مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار في الضفة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب مدنية نابلس في الضفة الغربية.

 

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 وتضاربت الأنباء عن عدد المنفذين للعملية فقد قالت إذاعة جيش الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار شخص واحد فقط، وهو من سكان قلنديا قرب مدينة القدس.


فيما ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن "خلية مكونة من 3 مسلحين نفذت عملية إطلاق النار في المستوطنة".


من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فعل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب تخوفات من تسلل شخص آخر، من منفذي العملية، بعد أن انسحب من المكان.

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