الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: إيقاف "إسرائيل" الحرب الآن يعني أنها خسرت ولن أسمح بذلك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستشن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أنها قد تستغرق بضعة أسابيع.
اضافة اعلان
وأفاد نتنياهو- في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)- بأن "إسرائيل" ستجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح، دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين.

وأضاف أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح.

وتابع نتنياهو أن إيقاف "إسرائيل" الحرب قبل تحقيق أهدافها يعني أنها خسرت، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وتوجه إلى المجتمع الدولي متسائلا عما "إذا كانت ذاكرة الدول الحليفة لإسرائيل قصيرة حتى تنسى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتنكر حق إسرائيل بالدفاع عن النفس".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل" لن تقبل وقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من إجل إجراء انتخابات وإنهاء الحرب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدينة رفح مكتظة بالنازحين

البيت الأبيض: لا ندعم عملية عسكرية واسعة برفح

15 آذار 2024
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

بلينكن: يجب أن نرى خطة واضحة للعملية العسكرية في رفح

15 آذار 2024
65f45b44e1076

استشهاد 56 فلسطينيا بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر في قطاع غزة

15 آذار 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يؤكد الاستمرار بالتحرك في رفح للقضاء على حماس

14 آذار 2024
اقرأ أيضا
320241221366818838242

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمنزل بدير البلح

منذ12 ساعة
هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز

الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز

منذ12 ساعة
وصول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة

لأول مرة منذ 4 أشهر.. وصول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة

منذ14 ساعة
97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب ونصف الأطفال يعانون من أمراض بسببها

طفل من بين 3 يعاني سوء تغذية حاد بغزة.. والمواليد الجدد بوزن أقل

منذ15 ساعة
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمنزل استهدفته طائرات الاحتلال الاسرائيلي غرب النصيرات أمس - (وكالات)

الانقسام بين "فتح" و"حماس" يعود لمربعه الأول

منذ16 ساعة
0BEEB6AC-5B45-4BCB-8A80-F77ADC1FE344

سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى قطاع غزة

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مشكلتهم مع الإسلام وليس الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

شارع آرون بوشنيل..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

سلامة الدرعاوي |اليوم

في العودة لجوهر القانون

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

لغزة.. أرزاق سماوية

نضال المجالي |اليوم

تصويب وضع "ممول الحكومات"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات | منذ16 ساعة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj
 
 