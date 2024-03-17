نتنياهو: إيقاف "إسرائيل" الحرب الآن يعني أنها خسرت ولن أسمح بذلك

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وأفاد نتنياهو- في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)- بأن "إسرائيل" ستجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح، دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين.وأضاف أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح.وتابع نتنياهو أن إيقاف "إسرائيل" الحرب قبل تحقيق أهدافها يعني أنها خسرت، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.وتوجه إلى المجتمع الدولي متسائلا عما "إذا كانت ذاكرة الدول الحليفة لإسرائيل قصيرة حتى تنسى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتنكر حق إسرائيل بالدفاع عن النفس".وقال نتنياهو إن "إسرائيل" لن تقبل وقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من إجل إجراء انتخابات وإنهاء الحرب.