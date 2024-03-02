السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نواب من 12 دولة يوقعون رسالة للمطالبة بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

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نواب من 12 دولة يوقعون رسالة للمطالبة بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تعهد أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدين على أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في حربها على غزة.اضافة اعلان

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية،" أنه ينظر إلى الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، وهي شبكة من النواب والناشطين الاشتراكيين الذين يركزون على العدالة الدولية، على أنها أفضل إجراء عملي ممكن لجلب الغضب الشعبي بشأن مقتل 30 ألف فلسطيني في غزة إلى قلب البرلمانات، حيث تدعو الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار على غزة".

وأكد البرلمانيون في رسالتهم أنه "في أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح متطلباً قانونيا".

ووفق الصحيفة فإن الموقعين على الرسالة جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة لإسرائيل.
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