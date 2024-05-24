 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير المالية الإسرائيلي يغادر اجتماع الكابينت الأمني غاضبا

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)
قالت وسائل إعلام إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غادر اجتماع الكابينت الأمني والسياسي غاضبًا، بعد خلافات على تسليح الجيش.
وذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن وليام بيرنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، سيسافر إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، للقاء مدير الموساد لمحاولة إحياء محادثات إطلاق سراح المحتجزين في غزة.اضافة اعلان
وقال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب قررا توسيع صلاحيات فريق التفاوض، وفقًا لموقع "أكسيوس".
وفي وقت سابق، قال الإعلام الإسرائيلي، إن قادة الأجهزة الأمنية والطاقم المفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة تبادل، حتى لو كان الثمن بحث المقترح الذي وافقت عليه حماس.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، أبلغ أعضاء مجلس الحرب بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.
 أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و11 مصابًا.
وأضافت السلطات الصحية الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بالقطاع وصل منها المستشفيات 91 شهيدًا و21 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب الأميركي

رئيس مجلس النواب الأميركي: كلمة لنتنياهو قريبا في الكونغرس

منذ 49 دقيقة
GAW2kUTWUAAQap3-1701539897

خبير عسكري لهذا السبب أجّلت "القسام" إعلان أسر قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

منذ2 ساعة
الاعتراف بدولة فلسطين

إسرائيل "توبخ" سفراء 3 دول أوروبية بعد اعترافها بدولة فلسطين

منذ2 ساعة
قصف عنيف للاحتلال

قصف جوي وبري وبحري شمال ووسط وجنوب غزة

منذ4 ساعة
إيران تودّع إبراهيم رئيسي ومرافقيه

إيران.. أول تقرير رسمي للجنة التحقيق بتحطم مروحية رئيسي

منذ4 ساعة
صورة أرشيفية لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. (أ ف ب)

انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أقسام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

1946

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب
 