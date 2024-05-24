وزير المالية الإسرائيلي يغادر اجتماع الكابينت الأمني غاضبا

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قالت وسائل إعلام إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غادر اجتماع الكابينت الأمني والسياسي غاضبًا، بعد خلافات على تسليح الجيش.وذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن وليام بيرنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، سيسافر إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، للقاء مدير الموساد لمحاولة إحياء محادثات إطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب قررا توسيع صلاحيات فريق التفاوض، وفقًا لموقع "أكسيوس".وفي وقت سابق، قال الإعلام الإسرائيلي، إن قادة الأجهزة الأمنية والطاقم المفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة تبادل، حتى لو كان الثمن بحث المقترح الذي وافقت عليه حماس.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، أبلغ أعضاء مجلس الحرب بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و11 مصابًا.وأضافت السلطات الصحية الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بالقطاع وصل منها المستشفيات 91 شهيدًا و21 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.