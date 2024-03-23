32142 شهيدا و74412 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32142 شهيدا و74412 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ169 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 مصابا خلال الساعات الماضية.



وأضافت "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".