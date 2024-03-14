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الخميس 14 آذار 2024
10:21 م
70 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الليلة
70 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الليلة
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 70 ألف مصل أدوا صلاة التروايح في المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام شهر رمضان، رغم قيود الاحتلال وعراقيله.
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القدس
المسجد الاقصي
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