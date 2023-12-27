إعلان المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين (أسماء)

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2023، وعددهم (107) مرشحين.



ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة/ العبدلي، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 4/2/2024 لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.



ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني: www.moe.gov.jo.

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وتاليا قوائم أسماء المرشحين:







