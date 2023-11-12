الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع يبحث مطالب مالكي حافلات النقل العمومي والمدرسي

اجتماع يبحث مطالب مالكي حافلات النقل العمومي والمدرسي
اجتماع يبحث مطالب مالكي حافلات النقل العمومي والمدرسي
التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مبنى الوزارة اليوم الأحد مجموعة من مالكي حافلات النقل العمومية من مختلف محافظات المملكة ومالكي حافلات النقل المدرسي، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.اضافة اعلان

وبحثت الوزيرة مع ممثلي مالكي حافلات النقل العمومي مطالب وتحديات أصحاب الحافلات، وناقشت معهم السعي إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وبحث المجتمعون سبل إيجاد حلول فعالة ومستدامة لتلبية احتياجات النقل العام في المحافظات، وتأكيد التزام الهيئة بتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الحافلات لضمان استمرار تقديم خدمات النقل بكفاءة.

وفي لقائها مع مالكي حافلات النقل المدرسي، بحثت التهتموني مطالب أصحاب الحافلات وتحديات القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تؤثر على مشغلي النقل المدرسي.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتأكيد التزام الهيئة وأصحاب باصات النقل المدرسي بتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة في النقل المدرسي وتعزيز سلامة الطلاب أثناء رحلاتهم المدرسية، من خلال التواصل والتعاون الفعال بين الجهات المعنية وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة.
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