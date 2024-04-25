الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجواء جافة وحارة في معظم المناطق

عمّان
عمّان
ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-12) درجة مئوية لايكون الطقس حارًا نسبيًا فوق الجبال العالية وحارًا في باقي المناطق ومغبرًا على فترات، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية مع رياح جنوبية شرقية جافة معتدلة السرعة تنشط احيانا.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة يوم غدٍ الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويبقى الطقس يومي السبت والأحد، دافئاً فوق المرتفعات الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 21 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20 وفي مرتفعات الشراة 32 - 18, وفي مناطق البادية 38 - 19 وفي مناطق السهول 37 - 20, وفي الأغوار الشمالية 42 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 26، وفي البحر الميت 42 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 26 درجة مئوية.- (بترا)
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