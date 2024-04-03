الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الجمعة

مشهد من العاصمة عمان
مشهد من العاصمة عمان

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.


وتكون الأجواء يوم الجمعة، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، إنخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 31 - 13 وفي مناطق السهول 30 - 15, وفي الأغوار الشمالية 35 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

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