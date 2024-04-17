الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ في معظم المناطق حتى السبت

مشهد من العاصمة عمان
مشهد من العاصمة عمان

يتوقع اليوم الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية في شرق المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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كما ويطرأ الجمعة، إنخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، و الطقس مشمس ولطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


اما السبت، يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 33 - 20 وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 36 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 37 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.-(بترا)


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