الإعلان عن استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في مجال الصحة والسلامة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 1/4/2024 ويستمر لغاية 31/5/2024. اضافة اعلان



وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتجذير ثقافة التميز من خلال إبراز دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، والحصول على اعتراف بمستوى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية على المستوى الدولي، وتشجيع المنشآت على تطبيق ونشر الممارسات الفضلى في بيئة العمل لحماية العاملين من المخاطر المهنية والحد من حوادث العمل، وتشجيع الأفراد على الابداع والتميز في مجال البحث العلمي في السلامة والصحة المهنية وإتاحة الفرصة لنشر أعمالهم، إضافة إلى تأهيل المنشآت التي ترغب في تحسين أدائها بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.



وأشارت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت والأفراد الترشح لكل من الجوائز المتعلقة بــ جائزة تميّز للمنشآت من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاث مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة ولثلاث مستويات من المنشآت المشاركة.



وأوضحت المؤسسة أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجالات الالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأثر ذلك على انخفاض معدلات إصابات العمل، والدراسات والأبحاث في السلامة والصحة والمهنية، ومبادرات ميدانية في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل في المنشآت، موضحة أنها ستقوم بتقديم درع وشهادة تميّز ومكافآت مالية للمنشآت والأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزين.



ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشح كاملاً إلكترونياً قبل نهاية الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو مباشرة من خلال الرابط التالي () في حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، أما على مستوى المنشآت فيمكنهم التقدم بالطلب من خلال الرابط التالي ().



وبينت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت والأفراد التي ترغب بالمشاركة ولديها استفسارات حول الجائزة التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2115، 2103 أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو زيارة صفحة المؤسسة في الفيس بوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



