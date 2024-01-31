الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لأردوغان

السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لأردوغان
السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لأردوغان
قدم السفير حازم الخطيب، يوم أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية التركية الشقيقة، رجب طيب أردوغان، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري في العاصمة أنقرة.اضافة اعلان

ونقل الخطيب تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أردوغان، وتمنياته للشعب التركي بمزيد من التقدم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس التركي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما أبدى اهتمام الحكومة التركية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب التركي رئيس دائرة الاتصال والإعلام برئاسة الجمهورية فخر الدين التون، والمستشار الأول للرئيس للسياسة الخارجية والأمنية عاكف قليج، ومستشار الرئيس سفر توران، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية جان ديزدار.
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