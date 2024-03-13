الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: لا يمكن السماح لنتنياهو أن يستمر بتقويض أمن المنطقة

الصفدي يجري مع ألباريس مباحثات موسعة تتناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة
الصفدي يجري مع ألباريس مباحثات موسعة تتناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنه لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة ومنع "إسرائيل" لدخول المساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة.

وأضاف الصفدي أن وكالة الأونروا يجب أن تستمر في أداء مهامها، مؤكدا ضرورة الوقف الفوي لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

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وتابع: لا يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستمر بتقويض أمن المنطقة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن العلاقات الأردنية الإسبانية وثيقة ونرغب بتوسيع التعاون مع الأردن في مجالات جديدة.

وأضاف ألباريس أن الدبلوماسية الأردنية قوية ومؤثرة وقادرة على إيصال رسالة المنطقة للعالم.

وأكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة والسماح غير المشروط بدخول المساعدات واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

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