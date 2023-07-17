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"العلوم والتكنولوجيا" تحصد المراكز الثلاث الأولى في مسابقة "روبوتات السومو"

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الفائزون
حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المراكز الثلاث الأولى، في المسابقة الوطنية لروبوتات السومو/ فئتي البرمجة والتصميم، والتي أقيمت في جامعة الحسين التقنية، وبمشاركة حوالي 160 فريقًا من مختلف جامعات ومدارس ومؤسسات التكنولوجيا في المملكة.اضافة اعلان

ومثل الجامعة في المسابقة تسعة فرق من طلبتها المتميزين من أقسام كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، ومركز التميز للمشاريع الإبداعية، وضم الفريق الفائز Scooby Dooby Do والذي حصل على المركز الأول لفئة برمجة روبوت الطلبة: مالك سلامة وليما حمد، وضم فريق Smash the Potato الذي حصل على المركز الثاني لنفس الفئة الطلبة :قتيبة عنانزة وخالد عمورة ونور طنطاوي، فيما حصل فريق JUST HAWK  على المركز الثالث لفئة تصميم روبوت ومثّله الطلبة: محمد السيوف وأسامة أحمد.

الأستاذ الدكتور منير بني ياسين عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات أشاد بأداء الطلبة المشاركين وقدراتهم الاستثنائية في هذه المسابقة وأعرب عن ثقته في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مؤكدًا أن هذه النجاحات تشكل دليلًا قويًا على ريادة الجامعة في هذا المجال المتقدم، وتعزز مكانتها كمركز تعليمي وبحثي مهم في المنطقة.

وأضاف أن الجامعة تولي كل الاهتمام لطلبتها وتشجعهم وتدعمهم للتقدم خلال مسيرتهم العلمية وتحفزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة العلمية والتقنية اللامنهجية، التي تطور مهاراتهم وتعزز مفهوم التعليم التقني لديهم وتزودهم بالعلم والمعرفة والأدوات والآليات التي تمكنهم من مواكبة التقدم العلمي والثورة المعرفية المتسارعة، ليكونوا مؤهلين وبكفاءة للانخراط في سوق العمل.

من جهته قال مدير مركز التميز للمشاريع الإبداعية الأستاذ الدكتور مهند قويدر أن المركز كان قد أنشأ المجموعات الابتكارية لتضم الطلبة المتميزين في مجالات عدة مثل الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لطلبة الجامعة واحتضان أفكارهم ومشاريعهم وضمان متطلبات الدعم الفنيّ المتكامل لتصميم وبناء النماذج الأولية للمنتجات أو الخدمات.
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