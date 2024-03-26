ارتفاع على درجات الحرارة الأيام المقبلة وحالة عدم الاستقرار الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتأثر المملكة الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتنخفض درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7 وفي مرتفعات الشراة 16 - 6، وفي مناطق البادية 21 - 10، وفي مناطق السهول 19 - 11، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 17، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 16 درجة مئوية.-(بترا)