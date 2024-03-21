الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف اليوم وانخفاض ملموس غدا

مشهد من عمان
مشهد من عمان

ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.

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وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب،ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.


وتتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما السبت يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ويتوقع مع ساعات الظهيرة تأثر المناطق الشرقية بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، مع احتمال أن تمتد زخات خفيفة من المطر إلى أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 5 وفي مرتفعات الشراة 17 - 4, وفي مناطق البادية 24 - 6، وفي مناطق السهول 20 - 8, وفي الأغوار الشمالية 27 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 13، وفي البحر الميت 28 - 12، وفي خليج العقبة 29 - 13 درجة مئوية.- (بترا)

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