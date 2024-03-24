المستقلة للانتخاب: يمكن للشركس والشيشان والمسيحيين تغيير الدائرة الانتخابية إلكترونيا

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وكانت الهيئة قد أطلقت هذه الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، والتي تتيح إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية لدائرة يتواجد فيها مقعد مخصص لهم، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم في تلك الدائرة.وبينت أن النقل يكون من خلال اختيار خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحي أو الشركسي أو الشيشاني، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب واختيار منصة الخدمات الإلكترونية للناخبين.ونصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على أنه "إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد".يذكر أن الدوائر الانتخابية والتي خصص فيها مقاعد للمسيحيين هي (عمان الثانية، الزرقاء، البلقاء، مأدبا، إربد الثانية، عجلون، الكرك)، والدوائر الانتخابية التي خصص فيها مقاعد للشركس والشيشان هي (عمان الثالثة، الزرقاء).